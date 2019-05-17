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Армен Саргсян направил поздравительное послание королю Норвегии Харальду Пятому


ЕРЕВАН, 17 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Президент Республики Армения Армен Саргсян направил поздравительное послание королю Норвегии Харальду Пятому в связи с национальным праздником страны, Днем Конституции.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента РА, высоко оценивая дружественные отношения между Арменией и Норвегией, президент Саргсян выразил уверенность, что они будут развиваться и расширяться как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.




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