ЕРЕВАН, 17 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Президент Республики Армения Армен Саргсян направил поздравительное послание королю Норвегии Харальду Пятому в связи с национальным праздником страны, Днем Конституции.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента РА, высоко оценивая дружественные отношения между Арменией и Норвегией, президент Саргсян выразил уверенность, что они будут развиваться и расширяться как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.