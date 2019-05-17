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Азиатские индексы - 17-05-19


ТОКИО, 17 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 17 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.89% и составил 21250.09 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.09% и составил 1554.25 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 2.48% и составил 2882.30 пункта, а HANG SENG снизился на 1.16% и составил 27946.46 пункта.




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