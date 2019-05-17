Тигран Хачатрян обсудил проблемы сферы с производителями лекарств

Министр экономического развития и инвестиций Республики Армения Тигран Хачатрян встретился с представителями фармацевтического сектора для обсуждения проблем отрасли («Ереванская химико-фармацевтическая фирма», «Эссо Фарм», «Фармацевтика», «Ликвор», «Медиал горизонт», «Тонус», «Туфенчич Групп», «Фармтех»).

Сотрудник департамента информации и общественных связей Министерства экономического развития и инвестиций Армении сообщил «Арменпресс», что производители лекарств представили проблемы, связанные с получением сертификата соответствия международным стандартам GMP.

Среди других вопросов в этой области обсуждались вопросы, связанные с регистрацией, перерегистрацией и оплатой лекарств.

Министр экономического развития и инвестиций обсудил с руководителями компаний объем и динамику производства и экспорта, зарегистрированных в предыдущем году, а также причины их вклада или препятствия.

В ходе встречи были также подняты некоторые вопросы, связанные с экспортом и маркетингом. Достигнута договоренность о том, что «Союз производителей лекарств Республики Армения» представит резюме вопросов и рекомендаций.

Тигран Хачатрян отметил, что проблемы будут отсортированы в соответствии с приоритетами урегулирования, и представители сферы будут регулярно информироваться о ходе их решения.

Производители лекарств поблагодарили за обсуждение и эффективное сотрудничество с министерством.