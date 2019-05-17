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Евросоюз продлил на год санкции против властей Сирии


Евросоюз продлил на один год ограничительные меры в отношении властей Сирии. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пятницу на сайте Совета ЕС.

"17 мая 2019 года Совет продлил ограничительные меры ЕС против сирийского режима до 1 июня 2020 года", - отмечается в документе, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Пять человек исключены из черного списка в связи с их смертью. "Теперь список включает 270 человек и 70 компаний, в отношении которых действует заморозка активов и запрет на поездки", - сказано в заявлении.

Пакет санкций ЕС против Сирии, которые последовательно усиливали с 2011 по 2014 год, является одним из самых значительных в истории сообщества. Он запрещает практически все виды контактов европейского бизнеса с Сирией, особенно в сфере торговли нефтью и нефтепродуктами. Кроме того, санкции наложены на руководство Сирии (в обширный черный список включены, в частности, президент Башар Асад, члены его семьи), а также выражаются в полном блокировании финансовых операций.

 

 




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