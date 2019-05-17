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Армен Саркисян посетил Международный финансовый центр "Астана”


Президент Армении Армен Саргсян, находящийся в столице Казахстана Нур-Султан, посетил с рабочим визитом Международный финансовый центр Астаны (МФЦА).

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью администрации президента Армении, президент Армен Саргсян, в сопровождении главы центра Кайрата Келимбетова, посетил международный финансовый центр, ознакомился с целями, принципами и перспективами деятельности.

Отметив, что деятельность этого финансового узла основана на принципах британского права, Кайрат Келимбетов отметил, что этот факт делает деятельность центра уникальной как в Казахстане, так и во всем евразийском регионе.

Президент Республики Армения Армен Саргсян рассказал о возможностях сотрудничества с руководителями центра. Кайрат Келимбетов, в свою очередь, отметил, что они также хотят сотрудничать с Арменией и работать в таких направлениях, как управление активами, частное право и финансовые технологии.

Отметив, что деятельность Центра произвела на него впечатление, Президент Саргсян сказал: «Есть видение иметь и в Армении такой институт, а также наладить совместное сотрудничество с вами. Мы должны изучить это. Я очень впечатлен и поделюсь своими впечатлениями с правительством и Центральным банком. Надо начать думать о том, что мы можем сделать вместе".

Он отметил, что Армения, будучи членом Евразийского экономического союза, имеет тесные отношения и с Европейским союзом, поэтому она может играть роль моста, который будет иметь только положительное влияние на деятельность МФЦА. 

 




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