Премьер-министр встретился с представителями ведущих российских СМИ

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в правительстве встретился с группой представителей ведущих российских СМИ, находящихся в Армении.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, во встрече приняли участие журналисты информационных агентств ТАСС, РИА Новости, Интерфакс, Lenta.ru, радиостанций Эхо Москвы, Комсомольской правды, Коммерсант, Известия, Московский комсомолец, Независимой газеты и телеканала RT.

Приветствуя гостей в правительстве, премьер-министр отметил важность их визита в Армению и выразил надежду, что он будет способствовать более обстоятельному и всестороннему представлению в России происходящих в нашей стране событий и перемен.

Премьер-министр ответил на ряд интересующих журналистов вопросов, которые касались ненасильственной, бархатной народной революции, борьбы с коррупцией, правосудия, переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта, армяно-российских отношений, сотрудничества Армения - ЕС и других тем.