Франция побила мировой рекорд посещаемости туристами

Посещаемость туристами Франции продолжала расти в 2018 году, что позволило стране побить свой прежний мировой рекорд и достичь показателя 89,4 млн иностранцев. Об этом сообщило в пятницу правительство страны по результатам заседания его комитета по туризму.

В правительственном сообщении подчеркивается, что "Франция остается по результатам 2018 года на первом месте в мире по посещаемости иностранными туристами". При этом наряду с туристическим потоком, увеличившимся по сравнению с 2017 годом на 3 процентных пункта (п.п.), возросли на 5 п.п. и расходы у людей, приезжающих с туристическими целями в страну - они превышают €56 млрд. Теперь правительство Франции берет курс на достижение показателя иностранных туристов в 100 млн человек, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Наибольшее увеличение числа туристов отмечено в предыдущем году по азиатскому направлению - плюс 7,4 п.п. Однако в целом большая часть туристического потока, 79%, направлялась во Францию из европейских стран.