Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Об этом «Арменпресс» сообщил пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян.

Международный экономический форум в Санкт-Петербурге состоится с 6 по 8 июня. Это особенное мероприятие в мире экономики и бизнеса. Форум проводится с 1997 года, с 2006 года при участии президента России. Она является платформой для контактов между высокими политическими представителями разных стран мира, а также между руководителями мировых организаций.

В рамках форума будут проведены крупные бизнес-встречи, экономические встречи, круглые столы, обсуждения с участием представителей бизнес-сферы.