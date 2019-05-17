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Никол Пашинян примет участие в международном экономическом форуме в Санкт- Петербурге


Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Об этом «Арменпресс»  сообщил пресс-секретарь премьер-министра Армении Владимир Карапетян.

Международный экономический форум в Санкт-Петербурге состоится с 6 по 8 июня. Это особенное мероприятие в мире экономики и бизнеса. Форум проводится с 1997 года, с 2006 года при участии президента России. Она является платформой для контактов между высокими политическими представителями разных стран мира, а также между руководителями мировых организаций.

В рамках форума будут проведены крупные бизнес-встречи, экономические встречи, круглые столы, обсуждения с участием представителей бизнес-сферы.




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