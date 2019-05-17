Адвокат Кочаряна Арам Орбелян оценивает судебный процесс, в целом, положительно

Адвокат второго президента Армении Роберта Кочаряна Арам Орбелян в целом положительно оценивает судебный процесс. Как передает «Арменпресс», об этом он сообщил на пресс-конференции 17 мая.

Арам Орбелян сообщил, что одним из важных упущений было то, что суд стороне обвинения дал право выступать на один раз больше.

“Суд проходил в целом гладко. Самым большим упущением было то, что обвинительная сторона выступала на один раз больше. Независимо от суммарной продолжительности, во всем мире принятая процедура, выступления бывают парными. В остальном я думаю, что судебный процесс прошел прозрачно, нормально, у всех была возможность увидеть. Были некоторые напряженные моменты, но это происходит во время любого суда. В остальном, в целом, мы положительно оцениваем процесс”, - сказал Орбелян.

Адвокаты Роберта Кочаряна коснулись также личной гарантии, представленной действующим и бывшим президентами Республики Арцах Бако Саакяном и Аркадием Гукасяном об изменении меры пресечения в отношении Кочаряна, отметив, что это беспрецедентное явление не только в армянской, но и в мировой судебной практике, что два президента гарантируют другому президенту. Если судья не отменит арест и не применит личную гарантию, это означает, что личное поручительство носит фиктивный характер. Кто должен гарантировать в этом случае?”, - отметил Арам Орбелян.

Сторона защиты ожидает от суда отмены ареста.

16 мая завершилось рассмотрение вопроса о мере пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна. Решение будет оглашено 18 мая в 16: 00.

Согласно обвинительному заключению, опубликованному в информационной системе Datalex Роберт Кочарян с 9 апреля 1998 года по 9 апреля 2008 года, занимая пост президента РА, свергнул конституционный строй РА, а также, используя свое должностное положение, способствуя осуществлению действий в пользу единственного участника и директора ООО “Ти Эс Эс Эс Си Армения” Сильвы Амбарцумян, в феврале и мае 2008 года при содействии Самвела Майрапетяна, получил от нее взятку в особо крупных размерах - 927.000.000 драм РА экв. 3 000 000 долларов США.

В ходе судебного заседания 14 мая один из защитников Роберта Кочаряна Ованнес Худоян представил личное поручительство Бако Саакяна и Аркадия Гукасяна для изменении меры пресечения в отношении Кочаряна. Председательствующий на заседании судья Давид Григорян сказал, что для рассмотрения поручительства необходимо обеспечить их присутствие. В ходе судебного заседания 15 мая адвокат Кочаряна Ованнес Худоян попросил суд обеспечить условия для присутствия на судебном заседании президента Республики Арцах - Бако Саакяна и экс-президента - Аркадия Гукасяна во второй половине дня 17 мая. Однако судья посчитал более целесообразным их присутствие на заседании 16 мая, поскольку суд должен иметь хотя бы один день для составления судебного акта, а после 17 мая следуют нерабочие дни. Судья также отметил, что 19 мая истекает срок ареста Роберта Кочаряна, поэтому целесообразно, чтобы нынешние и бывшие президенты Арцаха присутствовали на заседании 16 мая.

7 мая президент Республики Арцах Бако Саакян и второй президент Аркадий Гукасян обратились к генеральному прокурору Республики Армения Артуру Давтяну с просьбой изменить меру пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна. Прокуратура дала пояснения, отметив, что прокуратура РА не является органом, осуществляющим производство по данному уголовному делу, следовательно, на данном этапе обсуждение заявления адресованного президентами генеральному прокурору РА выходит за рамки его полномочий.

16 мая нынешний и бывший президенты Республики Арцах Бако Саакян и Аркадий Гукасян в суде общей юрисдикции города Еревана подтвердили представленное ими личное поручительство об изменении меры пресечения в отношении Роберта Кочаряна.