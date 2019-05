Германский стартап Lilium представил летающее такси без водителя

Германский стартап Lilium продемонстрировал прототип пятиместного автономного летающего такси. В компании утверждают, что это первая подобная разработка в мире. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу "Би-Би-Си".

По словам представителя компании, недавно прототип прошел первые испытания: самостоятельно взлетел, повисел в воздухе и приземлился. Аппарат приводят в движение 36 электромоторов. Одной зарядки хватает на час полета, за который он способен преодолеть 300 километров.

Несколько других компаний уже испытывали подобные аппараты, но ни один из них не берет на борт больше двух человек.

Теперь аэротакси предстоит пройти новые летные испытания. Lilium надеется запустить модель в массовое производство в середине 20-х годов.

Автономные летающие такси уже тестируются европейским авиаконцерном Airbus, американской Uber и несколькими стартапами.

Introducing the Lilium Jet. The world’s first all-electric, jet-powered five-seater air taxi.



