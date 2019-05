Умерла кошка Grumpy Cat

Кошка, известаная в Сети по прозвищу "Сердитый кот" (Grumpy Cat), умерла в возрасте семи лет. Как передает Арменпресс, об этом в Твиттере сообщили ее хозяева.

Животное скончалось от осложнений, вызванных инфекцией мочевыводящих путей.

История "Сердитого кота" началась 22 сентября 2012 года, когда пользователь "Каталиадис" выложил в блоги Reddit фотографии своей кошки, отличающейся весьма неординарной внешностью.

Выражение мордочки животного таково, что кажется, что оно чем-то недовольно. Кошка получила прозвище Grumpy Cat (сердитый или сварливый) и быстро стала героем всевозможных мемов.

Настоящее имя животного — Соус Тартар (Tardar Sauce), или сокращенно Тард. Причиной необычного внешнего вида стал ген карликовости, хотя родители Тард — самые обыкновенные кошки.

