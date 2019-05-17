Президент Египта амнистировал 560 заключенных
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси издал указ об амнистии 560 заключенных, в том числе известного журналиста Абдель Халима Кандиля. Как передает Арменпресс, об этом сообщает египетское информационное агентство МЕНА.
Согласно указу, "заключенные освобождаются от отбывания всего срока, назначенного в соответствии с приговором, или оставшейся его части".
Указ был опубликован в пятницу в официальной газете, после чего вступил в силу.
Амнистированный журналист Абдель Халим Кандиль был главным редактором оппозиционного издания "Саут аль-Умма". В декабре 2017 года он был приговорен к трем годам тюремного заключения по обвинению в оскорблении судьи.
Вместе с ним по делу об оскорблении судейского корпуса были приговорены к различным срокам заключения 17 высокопоставленных представителей запрещенной в стране организации "Братья-мусульмане".