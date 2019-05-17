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На даче в Нор Харберде спасатели обнаружили гюрзу


17-го мая в 10:52 в службу  “911” поступил звонок о том, что возле одного из домов на 23-й улице дачного района Нор Харберда города Еревана замечена змея. Необходима помощь спасателей. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда СС МЧС Армении.

Спасатели обнаружили змею, вида гюрза, и доставили ее в безопасное место.

Гюрза - самая опасная змея в Армении. Укус ее опасен и для жизни человека и для жизни животных. В Армении она встречается почти во всех областях (за исключением Гегаркуникской области) в предгорьях и невысоких горах. Распространена на сухой полупустынной, степной, кустарниковой или редкоземельной территории, в скалистых и каменистых населенных пунктах, а иногда и в садах. Яд применяется в фармакологии.




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