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Лидер лейбористов объявил о провале переговоров с консерваторами по сделке о Brexit


Лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин объявил о провале переговоров с консерваторами по сделке об условиях выхода страны из Евросоюза.

Как передает Арменпресс, об этом в пятницу сообщило агентство Press Association.

Лидер лейбористов сказал британскому премьер-министру Терезе Мэй, что межпартийные переговоры по Brexit "зашли настолько далеко, насколько это возможно", однако стороны по итогам продолжавшихся чуть более шести недель переговоров не смогли преодолеть актуальные политические разногласия.

 

 




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