В медицинском центре Гавара уже проводятся лапароскопические операции

В медицинском центре Гавара впервые была проведена операция лапароскопическим способом, что стало возможным благодаря приобретению соответствующего новейшего устройства и сотрудничеству со столичным медицинским центром “Элитмед”. Как сообщил «Арменпресс» директор Гаварского МЦ Ашот Карапетян, была проведена первичная лапароскопическая операция желчного пузыря при участии врача медицинского центра “Элитмед” Ишхана Ишханяна. Новейшее медицинское оборудование центр приобрел совсем недавно. Операция продолжительностью 30 минут, прошла успешно. Прооперированный был выписан на третий день и вышел на работу на пятнадцатый день.

“По состоянию на первую половину мая у нас были проведены две лапароскопические операции. Пока операции будут проводить приглашенные из столицы коллеги, пока наш специалист, отправленный на переподготовку, не вернется к своей работе. Таким способом будут проводиться также и гинекологические и другие операции. Операции лапароскопическим методом имеют ряд преимуществ: во-первых, они обеспечивают пациенту максимальный комфорт, менее травматичны, вероятность осложнений ниже. Лапароскопическая операция короче, поэтому общая продолжительность обезболования также сокращается. Больной не нуждается в перевязке и через неделю возвращается к своей обычной жизни. Это новшество позволит многим больным лечиться в родном городе, избавляя столицу от перегруженности, в то же время - шаг, к созданию в дальнейшем отделения лапароскопических операций”, - сказал Ашот Карапетян.

Хосров Хлгатян