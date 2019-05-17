Восстанавливается поврежденный участок канала Арзни - Шамирам

На рассвете 16 мая на участке акведука в Бюракане канала Арзни-Шамирам произошла авария, в результате которой вода затопила близлежащий участок. Из-за давления воды была повреждена внутренняя металлическая часть акведука, в результате чего и произошла утечка.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по информации и связям с общественностью Водного комитета Армении, в момент аварии по участку канала Арзни - Шамирам длиной около 100 км была прекращена подача воды, а для полного удаления воды из канала понадобилось дополнительное время. После полного удаления воды начались восстановительные работы, которые, исходя из объема, продлятся несколько дней.

На место происшествия выехали представители Водного комитета, специалисты ЗАО “Джрар”, которые уверяют, что будет сделано все возможное для скорейшего завершения работы и восстановления оросительного водоснабжения по каналу.

9 акведуков канала Арзни - Шамирам находятся в аварийном состоянии, и нуждаются в срочном ремонте, один из них находится на участке Бюракана. Акведуки включены в программу модернизации оросительной системы, и после завершения оросительного сезона, согласно графику, начнутся работы по их капитальному ремонту. При этом 2 из 9 полностью заменятся новыми, один из которых в Бюракане, другой – в Уджан, а остальные 7 будут капитально отремонтированы.