В Егварде в результате падения в канализационный узел погиб двухлетний ребенок
17-го мая в 11:52 в службу “911” поступила информация о том, что во дворе одного из домов на улице Ара Гехецик города Егвард Котайкского марза ребенок упал канализационный узел. Требуется помощь.
Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ МЧС РА, на место выехал боевой расчет пожарно-спасательного отряда СС МЧС РА. До прибытия спасателей на место происшествия, Э. Н. (2017 г. р.) был госпитализирован в МЦ “Наири” города Егвард, где скончался.
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