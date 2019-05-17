Huawei запустит в июне продажу 5G-смартфонов Mate 20X в Британии

Китайская Huawei представила в четверг в Лондоне первый коммерческий смартфон с поддержкой сетей пятого поколения Huawei Mate 20 X (5G) и намерена начать в июне его продажи в Британии, несмотря на скандал вокруг компании. Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости официальный представитель корпорации.

Цена телефона составит 999 фунтов стерлингов.

Новый 7,2-дюймовый телефон оснащен флагманским чипом Kirin 980 и 5G-модемом Balong 5000, позволяющим передавать сотовые данные скоростью до 6,5 гигабит в секунду. Устройство имеет матричную камеру из трех объективов Leica, установленных на широкоугольную камеру 40 мегапикселей, сверхширокую камеру 20 мегапикселей и телеобъектив 8 мегапикселей. Емкость аккумулятора составляет 4200 миллиампер-час.