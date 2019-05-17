Sony и Microsoft планируют совместно работать над развитием облачных сервисов

Корпорация Sony и компания Microsoft планируют совместно работать над развитием инновационных технологий и созданием новых услуг на базе облачной платформы Microsoft Azure. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом в пятницу объявила американская компания.

Сообщается, что стороны подписали меморандум о взаимопонимании, в котором подчеркивается готовность двух компаний рассмотреть вопрос совместной разработки новых технологий и услуг на базе облачной платформы, которые применялись бы в игровых и стриминговых сервисах Sony и Microsoft. "Наше партнерство даст возможность Sony, пользуясь мощностями Azure и Azure AI, предоставить своим клиентам новый игровой и развлекательный опыт", - подчеркивается в заявлении Microsoft.

На протяжении почти 20 лет Sony и Microsoft были конкурентами на рынке видеоигр, где их игровые приставки Playstation и Xbox сражались за господство в индустрии.