За первые 4 месяца 2009 г. были раскрыты преступления, нанесшие государству ущерб в 22 млрд 400 млн драмов

В управлении по делам о коррупции и преступлениях против экономической деятельности Генпрокуратуры Республики Армения было изучено и обобщено состояние возбужденных уголовных дел о преступлениях коррупционного характера, нанесенного государству ущерба и его восстановления за 4 месяца 2019 года. Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Генпрокуратуры Армении, выяснилось, что по фактам преступлений коррупционного характера, выявленных за 4 месяца 2009 г., компетентными органами РА возбуждено 295 уголовных дел, по которым общий ущерб, нанесенный государству, составил 22.399.524.499 драмов РА. Ущерб в 9.089.267.645 драмов из указанных дел, был раскрыт следственным департаментом Службы национальной безопасности РА, в 1.697.800.000 драмов - Специальной следственной службой РА, а остальные -11.611.062.838 драмов - предварительным следствием по расследуемым или рассматриваемым в производстве Следственного комитета РА делам. В последние данные также включены: ущерб, нанесенный государству в процессе строительства канатной дороги Цахкадзора на государственные средства и передачи ее НОК Армении, факт нанесения ущерба государству при закупке предметов гемодиализа. Ущерб, нанесенный по уголовным делам, возбужденным в других сферах в результате исследований Генпрокуратуры РА составил 2 млрд драмов.

Из суммы выявленного общего ущерба в течение 4 месяцев 2019 г. было восстановлено 1.902.212.059 драмов, а ущерб на сумму около 203.598.250 драмов был гарантирован необходимыми уголовно-процессуальными инструментариями, то есть арестом на недвижимое и движимое имущество, валюту. Из указанных дел 967.904 драмов были восстановлены в следственном управлении Службы национальной безопасности РА, 1.655.800.000 драмов - в Специальной следственной службе РА, а остальные 243.944.155 драмов - в ходе предварительного следствия по делам, расследуемым или рассматриваемым в производстве Следственного комитета РА.

Кроме того, в производстве следственного управления КГД РА за 4 месяца 2019 года ущерб, нанесенный государству по статьям 193 (преднамеренное банкротство) и 205 (неуплата налогов, пошлин или иных обязательных платежей) Уголовного кодекса РА составил 16 18 181 500 500 8 895 драмов, из которых восстановлено 2.088.877.687 драмов.