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Временно будет прекращена подача газа в ряд участков административного района Ачапняк и в некоторые общины Котайкской области


ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью осуществления аварийно-восстановительных работ 17-го мая до 16: 00 будет прекращено газоснабжение кварталов “Ваагни”, “Уйси Аван”, “Ванаовит”, “Уренинер”, а также находящихся в них общественных объектов различного назначения, потребителей газа общин Муш и Касах Котайкской области.

Об этом «Арменпресс» сообщили в службе по связям с общественностью и СМИ компании “Газпром Армения”.

“Приносим  извинения потребителям газа и просим соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении компании “Газпром Армения”.

 




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