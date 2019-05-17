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Необходимости введения единой валюты в ЕАЭС нет, считают в ЕЭК


Никакой необходимости введения единой валюты в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) нет, считает член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Нам надо изучать, бесспорно, европейский опыт, в том числе, учиться на его ошибках и понимать, где мы отличаемся друг от друга. Мы не видим сейчас у нас в Евразийском экономическом союзе никакой необходимости введения единой валюты, нам сейчас это абсолютно не принесет никаких экономических преимуществ", - сказала Валовая в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Казахстан.

Она отметила, что "нужно усиливать взаимодействие в валютно-финансовой и макроэкономической сфере". "Когда мы говорим о валюте, о денежных расчетах, проблема номера один - расширение использования национальных валют", - сказала министр.

Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев в декабре прошлого года сообщил СМИ, что в систему трансграничных расчетов между странами ЕАЭС могут внедрить единую валюту. После этого бывший министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов заявил, что Казахстан не поддерживает эту идею.

 

 




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