Праздник вина в музее Туманяна

В этом году армянский народ празднует 150-летие со дня рождения великого армянского поэта Ованеса Туманяна. Воистину, это большой праздник в жизни армянского народа, поскольку Ованес Туманян - общенациональное, общечеловеческое явление. Свет его гениальности, его великолепное сияние в армянской литературе и армянской действительности, глубокий след, оставленный им - божественный дар не только армянскому народу, но и всего человечеству.

Воспоминания о Туманяне свидетельствуют о том, что он любил участвовать в пирах и говорить тосты с присущей его словам роскошью.

Есть много историй о том, что Туманян любил пить вино. В своих мемуарах Ваан Тотовенц рассказывает, что Туманян пил вино с особой торжественностью. ”Туманян пил вино с эпической торжественностью. Для него поднести бокал вина ко рту - было священной церемонией. У него была привычка, начиная речь, он опускал бокал только в том случае, когда обе руки были нужны для усиления слова. Вино было для него гомеровским напитком, он был связан с ним эпической содержательной поэзией”.

В этом году организуются многочисленные мероприятия, посвященные юбилею великого писателя. Но какой праздник без туманяновских тостов и его любимого вина? В связи с этим прекрасным поводом компания “Армения вайн” по совместной инициативе Музея Туманяна выпустила специальную серию вин “Такар”, на которых специальные юбилейные наклейки, и 16 мая именно в музее писателя было организовано винное торжество.

Новые вина можно приобрести в сувенирном отделе музея. В скором времени они в ограниченном количестве будут доступны и в торговых и развлекательных центрах.

Вино “Такар” - своеобразное воплощение древней истории армянского виноделия, выражающее несравненное богатство армянского терруара.