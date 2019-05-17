“Шнайдер Груп” заинтересована в расширении деятельности в Армении: президент встретился с основателем компании

В рамках 12-го ежегодного экономического форума в столице Казахстана Нур-Султане президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с основателем известной немецкой компании “Шнайдер Груп” Ульфом Шнайдером.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и аппарата президента Армении, у компании есть офис в Ереване, целью которого является предоставление услуг в сфере развития бизнеса и активизация потока инвестиций, особенно в сфере информационных технологий.

Отметив, что они заинтересованы в расширении своей деятельности в Армении, Ульф Шнайдер сказал, что одним из важнейших преимуществ нашей страны является то, что Армения, будучи членом ЕАЭС, имеет добрососедские отношения с Евросоюзом и может служить естественным мостом для нашего региона и Европы и Евразийского пространства. “Это открывает новые возможности для иностранных предпринимателей и инвесторов”, - подчеркнул он.

Президент республики и основатель компании “Шнайдер Груп” говоря об инвестиционных возможностях, согласились, что есть большой потенциал для расширения сфер взаимодействия и углубления связей. Ульф Шнайдер назвал перспективным сотрудничество в области новых технологий и фармацевтики.

Немецкая компания “Шнайдер Груп” уже 15 лет оказывает услуги в сфере развития бизнеса. Услуги компании включают разработку стратегии выхода на рынок, бухгалтерский учет, предоставление налоговых, экспортных консультаций, правовую поддержку в разрешении споров, а также консультации по различным юридическим вопросам - трудовым, договорным и корпоративным правам.