На чемпионате Европы по боксу Армению представят 11 участников

В румынском городе Галац с 23-го мая по 2-е июня состоится юношеский чемпионат Европы, в котором примет участие и Армения. Как передает «Арменпресс», в эти дни юношеская сборная Армении проводит учебно-тренировочные сборы в Ереване.

Под руководством старшего тренера Артема Симоняна и тренера Геворга Костандяна на чемпионате Европы Армения будет представлена 11 спортсменами. В Румыниит спортивную честь Армении будут защищать: Хачатур Манукян (46 кг), Гагик Казарян (48 кг), Гор Оганесян (50 кг), Вардгес Багдасарян (52 кг), Вааг Галстян (54 кг), Арес Акопян (57 кг), Гор Мхитарян (60 кг), Карапет Балагозян (63 кг), Нарек Захарян (66 кг), Камо Бегян (70 кг) и супертяжеловес Ованнес Папазян.