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МИД Греции потребовал от Турции прекратить незаконные действия в ИЭЗ Кипра


Греция осудила незаконные действия Турции в исключительной экономической зоне Кипра и потребовала прекратить их, заявил министр иностранных дел Йоргос Катрунгалос после встречи с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Хельсинки.

Анкара ранее направила буровое судно "Фатих" в ИЭЗ Кипра, где найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я самым категоричным образом выразил наше осуждение односторонних незаконных действий Турции в исключительной экономической зоне Кипра и потребовал прекратить их", - сказал Катрунгалос. Его заявление распространила пресс-служба МИДа.

"В то же время, однако, мы обсуждали необходимость снижения напряженности в Эгейском море, прекращения нарушения нашего воздушного пространства",- сказал он.

 

 




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