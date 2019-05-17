Зариф отметил необходимость практических мер для сохранения ядерной сделки

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о необходимости практических шагов со стороны международного сообщества для сохранения ядерной сделки, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Важно, что в ходе этого нового этапа у нас будут тесные консультации с китайской стороной, в особенности по развитию ситуации, решению Ирана по реализации прав страны в Совместном всеобъемлющем плане действий", - сказал Зариф по прибытию в Пекин, видео со словами которого было опубликовано в Telegram-канале МИД Ирана.

"Спасение ядерной сделки является обязанностью международного сообщества. Если мировое сообщество чувствует, что СВПД является важным достижением, то оно должно, подобно Ирану, предпринимать практические шаги по его сохранению", - добавил иранский министр.

Он отметил, что также будет обсуждать двусторонние отношения Тегерана и Пекина. По его словам, Китай является одним из важнейших партнеров Ирана, как в политическом плане, так и в экономическом.

Как сообщило министерство иностранных дел Ирана, Зариф в пятницу встретится и проведет переговоры с главой МИД Китая Ван И по указанным вопросам.