Американский архитектор китайского происхождения Юймин Бэй, известный, в частности, как создатель пирамиды Лувра, скончался в возрасте 102 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Al-Jazeera.

Уроженец китайского Гуанчжоу Юймин Бэй переехал в США в 1935 году.

В 1983 году он стал лауреатом Притцкеровской премии - ежегодной награды, которая считается аналогом Нобелевской премии в мире архитектуры.

Визитной карточкой архитектора считается стеклянная пирамида Лувра, которая служит главным входом в музей. Сооружение, строившееся с 1985 по 1989 год, стало одни из символов Парижа наряду с Эйфелевой башней.