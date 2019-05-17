Делегация во главе с Араратом Мирзояном выедет в Бишкек

Делегация во главе с председателем НС РА Араратом Мирзояном для участия в выездном заседании Совета ПА ОДКБ с 19 по 20 мая будет находиться в Кыргызской Республике. Как сообщили «Арменпресс» в управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, в составе делегации - заместитель председателя НС Ален Симонян и председатель постоянной комиссии НС по вопросам обороны и безопасности Андраник Кочарян.

В рамках визита глав делегаций, участвующих в заседании Совета ПА ОДКБ, примет президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков. Намечены двусторонние встречи с председателем Госдумы ФС РФ Вячеславом Володиным, председателем Маджилиса Парламента Казахстана Нурланом Нигматулиным и председателем парламента Киргизии Дастанбеком Джумабековым.