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Зограб Мнацаканян в Хельсинки принимает участие в министерской конференции Совета Европы


Министр иностранных дел Республики Армения Зограб Мнацаканян в Хельсинки принимает участие в министерской конференции Совета Европы.

Об этом «Арменпресс» стало известно со страницы Facebook МИД Армении.




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