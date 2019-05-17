Время в Ереване: 11:07:36,   17 Май

Температура воздуха в Ереване приблизится к рекордному для мая показателю


В Ереване 17 мая температура воздуха приблизится к рекордному для мая историческому показателю. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал начальник метеорологической службы МЧС Армении Гагик Суренян.

“Сегодня температура воздуха приблизится к рекордному для мая историческому показателю, который наблюдался в 1962 году, составив +34,1 градуса”, - написал Гагик Суренян.




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