Температура воздуха в Ереване приблизится к рекордному для мая показателю

В Ереване 17 мая температура воздуха приблизится к рекордному для мая историческому показателю. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал начальник метеорологической службы МЧС Армении Гагик Суренян.

“Сегодня температура воздуха приблизится к рекордному для мая историческому показателю, который наблюдался в 1962 году, составив +34,1 градуса”, - написал Гагик Суренян.