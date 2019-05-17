Анна Акопян посетила Великую Китайскую стену
Г-жа Анна Акопян, супруга премьер-министра РА, которая в Пекине с 14 по 16 мая на форуме “Диалог азиатских цивилизаций” сопровождала премьер-министра РА Никола Пашиняна, 15 мая в качестве почетного гостя организаторами форума была приглашена совершить культурный визит к Великой Китайской стене.
Как сообщили «Арменпресс» в офисе Анны Акопян, в сопровождении экскурсовода госпожа Акопян ознакомилась с историей Великой Китайской стены, обошла территорию историко-культурного памятника и сделала запись в памятной книге.
В конце визита ей была вручена Почетная грамота о посещении Великой Китайской стены.
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