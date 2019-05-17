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Boeing завершил обновление программного обеспечения для самолетов 737 MAX


Компания Boeing завершила обновление программного обеспечения для системы коррекции маневрирования (MCAS) на самолетах 737 MAX, сбой в которой, предположительно, стал причиной крушения двух лайнеров этого типа, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Boeing завершил обновление программного обеспечения на самолетах 737 Max… Всего самолеты 737 MAX с модифицированным MCAS провели в воздухе 360 часов в ходе 207 полетов", - говорится в заявлении компании.

Компания отмечает, что передаст Федеральному управлению гражданской авиации США (FAA) дополнительную информацию, после чего стороны будут договариваться о сертификационном полете самолета с обновленным ПО.

 




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