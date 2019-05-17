В Мехико школы останутся закрытыми до понедельника из-за смога

Министерство образования Мексики приняло решение продлить нерабочий режим для всех школ Мехико базового уровня (дошкольного, начального и среднего) из-за очень плохой экологической ситуации, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Решение отменить занятия было принято в среду и касалось изначально четверга, но теперь продлено на пятницу. Суббота и воскресенье - и так неучебные дни.

Во вторник власти Мехико объявили чрезвычайную экологическую тревогу в связи с высоким содержанием взвешенных частиц в воздухе. По данным комиссии по окружающей среде мегаполиса (CAME), индекс качества воздуха в городе сейчас составляет 151 пункт, что означает очень плохое качество атмосферы.

Причиной сильного загрязнения стали лесные пожары, которые из-за продолжительной жары и отсутствия дождей начались на значительной части центральной Мексики.