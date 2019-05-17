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В результате ошибки при авиаударе в Афганистане погибли 17 полицейских


В афганской провинции Гильменд в результате ошибки при авиаударе погибли 17 полицейских, а 14 получили ранения. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Авиаудар был проведен в четверг, в момент, когда полицейские боролись с боевиками движения "Талибан" (запрещено в РФ) недалеко от столицы этой провинции Лашкаргах.

В настоящее время неясно, кто именно нанес удары: афганская или американская авиация. "Талибан" утверждает, что удар произвел американский самолет.

 

 

 

 




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