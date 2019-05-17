Суд в США отправил под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг

Суд штата Вирджиния постановил вновь взять под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, повторно отказавшуюся ответить на вопросы жюри присяжных по делу, касающемуся этой организации и ее основателя Джулиана Ассанжа. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг газета The Hill.

Мэннинг, которую до смены пола звали Брэдли, пришла в суд для того, чтобы оспорить повестку с требованием принудительной явки для дачи показаний.

В марте Мэннинг уже отказывалась отвечать на вопрос присяжных в суде Александрии (штат Вирджиния). В связи с этим она была заключена под стражу на два месяца. Мэннинг была освобождена 9 мая. По словам ее адвокатов, она провела в тюрьме 62 дня.

Ранее Мэннинг заявляла, что отказывается предоставлять присяжным информацию по соображениям этического характера. Она подчеркивала, что не намерена сотрудничать со следователями, которые занимаются этим делом. Информация о нем засекречена, СМИ сообщали, что оно касается WikiLeaks и Ассанжа.

Власти США арестовали рядового первого класса сухопутных войск Брэдли Мэннинга в 2010 году за передачу WikiLeaks более 700 тыс. военных и дипломатических документов, а также видеофайлов, касающихся военной операции США в Ираке. Это стало самой крупной на тот момент утечкой секретной информации в американской истории.

В августе 2013 года Мэннинг был приговорен к 35 годам лишения свободы. В заключении он сменил пол на женский, а имя - на Челси. В январе 2017 года Челси Мэннинг по решению 44-го президента США Барака Обамы была помилована. В мае 2017 года она вышла на свободу.