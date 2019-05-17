Дан старт дорожно-строительным программам: руководители строительных организаций получили строгие поручения

Заместитель министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Баграт Бадалян встретился с представителями организаций, осуществляющих дорожно-строительные работы по программам министерства.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Министерства транспорта, связи и информационных технологий Армении, в ходе встречи было отмечено, что в рамках госбюджета Армении уже началась значительная часть работ по капитальному ремонту, частичному ремонту, а также программа дорожно-строительных работ “Улучшение дорожной сети жизненного значения”, осуществляемая при финансировании Всемирного банка.

Заместитель министра Баграт Бадалян особо отметил важность ряда вопросов, связанных с качеством и сроками. Он отметил, что контроль качества будет строгим, нарушения сроков, установленных договором, недопустимы. Он подчеркнул, что за ходом строительных работ будут следить не в конце работ, а в ходе них, согласно графику, являющемуся неотъемлемой частью договора. При значительном отклонении от него будет предоставлен разумный срок для выправления, в противном случае договор с данной организацией будет расторгнут с применением соответствующих финансовых последствий.

Стороны коснулись также тех компаний - подрядчиков, которые заключили с министерством несколько дорожно-строительных договоров. С ответственными лицами этих организаций еще раз было обсуждено требование министерства качественно и своевременно выполнять работы. Баграт Бадалян подчеркнул, что подняты также и требования министерства к выполнению проектов. Качественно улучшенные проекты должны обеспечить применение соответствующих стандартов, новых подходов и проектных решений, что приведет к повышению качества работ. По словам замминистра, внедрение новых рабочих стандартов, новой культуры в процессе строительства должно быть видимым и ощутимым.

Представителям строительных организаций также было поручено в ходе строительства обращать особое внимание на организацию и обеспечение безопасного движения транспорта.

Баграт Бадалян сообщил, что проекты по дополнительному пакету в 2019 г. будут на стадии обобщения. Он еще раз призвал, чтобы для участия в конкурсах обращались только те, чьи возможности позволяют осуществлять работы в объеме взятых на себя обязательств и в требуемом качестве.

В ходе встречи был обсужден ряд вопросов, связанных со сроками объявленных конкурсов, обязательствами организаций-проектировщиков и заказчиков.

На все поднятые вопросы были даны обстоятельные и исчерпывающие ответы.