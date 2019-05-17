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Полиция Армении раскрыла правонарушения в спортшколе: присвоено 16.860.000 драм


Следственными мероприятиями служащих Областного управления Ширака и отдела Кумайри Главного управления Полиции по борьбе с организованной преступностью, по противодействию коррупции и преступлениям против экономической деятельности, по предварительным данным, выяснилось, что бывший директор “Спортшколы зимних видов спорта имени Людвига Мнацаканяна” в Гюмри допустил правонарушения.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ Полиции РА, по известным на данный момент данным, бывший директор спортшколы, используя должностное положение, в период своего пребывания на должности, в 2016 - 2018 гг. принял на работу 7 лиц, которые на самом деле не работали, и присвоил выписываемые на их имена суммы зарплаты в размере 16.860.000 драмов.

По факту фактического преступления возбуждено уголовное дело, которое направлено в следственный комитет  Областного следственного управления предварительного следствия Ширака.




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