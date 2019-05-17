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В Калифорнии разбился истребитель F-16


Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС. Как передает Арменпресс, об этом сообщило местное отделение телеканала ABC.

Офис местного шерифа подтвердил падение самолета и добавил, что самолет врезался в здание. Пилот госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

Судя по опубликованным фотографиям и видеозаписям, F-16 врезался в склад, пробив его крышу.

 




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