21-й век - век армян: Армен Саркисян принял участие в обсуждении “Риски распада глобальной системы сотрудничества”

Президент Республики Армения Армен Саркисян, находящийся с рабочим визитом в Казахстане, в рамках проводимого в Нур-Султане 12-го Ежегодного экономического форума принял участие в обсуждении “Риски распада глобальной системы сотрудничества”.

Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, темы обсуждения, в частности, касались новых геополитических изменений и вызовов, возможных последствий новой технологической революции, баланса между понятиями, кажущимися противоположными.

Отвечая на вопросы участников, президент Армен Саркисян отметил, что мир быстро меняется, однако не нужно бояться этих изменений, поскольку они создают новые возможности. “Те, у кого есть четкое видение того, что они делают, те, кто находится в гармонии со временем, выиграют. Для меня это не угроза, это возможность строить прекрасный мир, в котором мы должны жить. Это мир, бросающий вызовы, но интересный мир", - сказал президент Республики.

Он выразил уверенность, что XXI век - век армян. “Мы мировая нация, мы можем изменяться, адаптироваться, мы новаторы”, - сказал Армен Саркисян, заметив, что в отношении будущего он настроен крайне оптимистично.

Отвечая на вопрос о революционной эволюции, президент Саркисян отметил, что технологии меняются, и мир будет другим. “ Я уверен, что каким-то образом мы сможем найти решения для тех нынешних проблем, с которыми мы сталкиваемся. Разные страны развиваются с разной скоростью, развивают разные отрасли. И если сосредоточиться на новом технологическом поколении, искусственном интеллекте, управлении большими данными, биотехнологиях, то через несколько лет легче будет ориентироваться в мире, полном неопределенностей”.