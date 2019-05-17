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Мадуро встретился с представителями международной контактной группы в Каракасе


Президент Венесуэлы впервые встретился с представителями международной контактной группы и обсудил с ними санкции США, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Важная встреча с Международной контактной группой, посетившей Венесуэлу. Я выразил им готовность урегулировать внутренние разногласия путем диалога и обсудил экономическую агрессию американской империи против нашего народа", - написал Мадуро в твиттере.

Встреча президента Венесуэлы и представителей контактной группы прошла впервые. Участие в ней приняли посланники из Германии, Франции, Италии, Португалии, Испании, Нидерландов.




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