Ракетные эсминцы ВМС США вошли в Персидский залив

На фоне угроз Соединенных Штатов в адрес Ирана два американских эсминца, оснащенных крылатыми ракетами Tomahawk ("Томагавк"), пройдя Ормузский пролив, вошли в акваторию Персидского залива. Как передает Арменпресс, об этом сообщила пресс-служба Военно-морского института США, ссылаясь на представителей Пентагона.

По данным американских военных, "эсминцы McFaul (Макфол") и Gonzalez ("Гонзалес") прошли через Ормузский пролив вечером (в четверг - ИФ) по местному времени без каких-либо препятствий со стороны иранских сил Корпуса стражей исламской революции".

По имеющимся данным, каждый из боевых кораблей может нести до 56 крылатых ракет Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, а также противоракеты и противолодочные ракеты.

При этом указывается, что в настоящее время к востоку от Ормузского пролива в акватории Оманского залива находится авианосная ударная группа ВМС США, возглавляемая атомным авианосцем Abraham Lincoln ("Авраам Линкольн"). В состав группировки помимо авианосца входят авиакрыло палубной авиации, ракетный крейсер Leyte Gulf ("Лейте Галф"), эсминцы Bainbridge ("Бейнбридж"), Mason ("Мэйсон") и Nitze ("Нитце"). Кроме того, в ее составе могут быть одна-две ударные атомные подлодки, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk.