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Европейские индексы - 16-05-19


МОСКВА, 17 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.74% и составил 12310.37 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.37% и составил 5448.11 пункта, британский FTSE вырос на 0.78% и составил 7353.51 пункта, а российский RTSI вырос на 1.15% и составил 1261.33 пункта.




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