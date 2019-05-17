Европейские индексы - 16-05-19

МОСКВА, 17 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 16 мая:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.74% и составил 12310.37 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.37% и составил 5448.11 пункта, британский FTSE вырос на 0.78% и составил 7353.51 пункта, а российский RTSI вырос на 1.15% и составил 1261.33 пункта.