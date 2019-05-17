Цены на цветные металлы - 16-05-19

ЛОНДОН, 17 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 16 мая были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий не изменилась и составила 1832.00 долларов США, цена на медь не изменилась и составила 6032.00 долларов США, цена на свинец не изменилась и составила 1798.00 долларов США, цена на никель не изменилась и составила 11910.00 долларов США, цена на олово не изменилась и составила 19700.00 долларов США, цена на цинк не изменилась и составила 2609.00 долларов США, цена на молибден снизилась на 0.81% и составила 26896.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 34750.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.