Мхитарян не поедет в Баку: The Times
Капитан сборной Армении и полузащитник лондонского “Арсенала” Генрих Мхитарян не поедет в Баку на финал Лиги Европы.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает The Times. “Арсенал” исходя из соображений безопасности, не намерен включить Мхитаряна в заявку на финал Лиги Европы. В клубе считают, что шум, возникший вокруг поездки Мхитаряна в Баку, может повлиять на других игроков.
В этом сезоне Мхитарян в составе “Арсенала” принял участие в 39-и матчах, стал автором 6-и голов и 7-и голевых передач.
Ранее “Арсенал” выступил с критическим заявлением против УЕФА и его решения проводить финал в Баку.
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