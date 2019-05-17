Мхитарян не поедет в Баку: The Times

Капитан сборной Армении и полузащитник лондонского “Арсенала” Генрих Мхитарян не поедет в Баку на финал Лиги Европы.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает The Times. “Арсенал” исходя из соображений безопасности, не намерен включить Мхитаряна в заявку на финал Лиги Европы. В клубе считают, что шум, возникший вокруг поездки Мхитаряна в Баку, может повлиять на других игроков.

В этом сезоне Мхитарян в составе “Арсенала” принял участие в 39-и матчах, стал автором 6-и голов и 7-и голевых передач.

Ранее “Арсенал” выступил с критическим заявлением против УЕФА и его решения проводить финал в Баку.