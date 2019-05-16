За минувшие сутки сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 52 случая преступлений

По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, в период между 15 и 16 мая сотрудниками различных подразделений Полиции раскрыто 52 случая преступлений, из них 2 – ранее совершенные.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе полиции Армении, в частности, 13 случаев кражи личного имущества, 10 случаев мошенничества, 5 случаев причинения телесных повреждений, по 3 случая присвоения или растраты и вымогательства, по 2 случая умышленного повреждения имущества и побоев, по 1 случаю похищения человека, фальшивомонетничества, торговли людьми и их эксплуатации, обнаружения наркотиков, злоупотребления должностными полномочиями, злоупотребления своими полномочиями сотрудниками коммерческих или иных организаций, уничтожения или повреждения памятников истории и культуры, нарушения правил охраны труда, повреждения имущества по неосторожности, неисполнения судебного акта, угрозы убийством и ложного доноса.

За данный период найдены 2 человекa, находящихся в розыске, еще 4 с явкой с повинной обратились в Полицию, найдены 2 человека, пропавших без вести, зарегистрирован 1 случай добровольной сдачи оружия и боеприпасов.

Из ранее совершенных преступлений раскрыто по 1 случаю причинения телесных повреждений и незаконной вырубки деревьев.

За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 13 ДТП: 1 человек погиб, 18 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.