Правительство Венесуэлы и оппозиция проведут переговоры в Норвегии

Представители оппозиции и правительства Венесуэлы во главе с министром связи и информации страны Хорхе Родригесом отправились в Норвегию для переговоров по урегулированию политического кризиса в стране. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Associated Press .

Члены Национальной ассамблеи Венесуэлы, контролируемой оппозицией, заявили агентству, что представители обеих сторон будут участвовать в обсуждениях в Осло.

По словам одного из собеседников, посланники из двух противоборствующих лагерей отправились на переговоры после того, как получили приглашения от группы норвежцев.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прямо не прокомментировал переговоры в телевизионных выступлениях в среду.

Однако отметил, что министр связи и информации Родригес находится за пределами Венесуэлы с "очень важной миссией".