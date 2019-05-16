Суд вынесет заключение по делу о мере пресечения в отношении Кочаряна 18 мая

Четвертый день слушания вопроса о мере пресечения в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна закончился. Как сообщает Арменпресс, суд ушел в совещательную комнату для принятия решения. Решение будет принято 18 мая, в 16.00.

Группа обвинения утверждала, что ордер на арест не был беспочвенным и не должен быть изменен. В течение четырех дней сторона защиты представляла свою позицию по вопросу меры пресечения. Они утверждали, что решение о содержании под стражей было необоснованным и даже требовали устранить преследование по статье 300.1.

выступил также Роберт Кочарян. Он коснулся состоявшегося 23 февраля совещания, представил подробности.