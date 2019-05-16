Путин предложил провести опрос жителей о строительстве храма в Екатеринбурге

Президент России Владимир Путин предложил провести опрос жителей Екатеринбурга для решения вопроса о строительстве храма на месте одного из городских скверов. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на заседании медиафорума Общероссийского народного фронта.

"Все имеют право на собственное мнение, и если речь идет о жителях этого микрорайона [где находится сквер], то, безусловно, нужно это мнение учесть", - подчеркнул глава государства. Он заметил, что имеет в виду мнение именно местных жителей, а не "записных активистов, которые из Москвы приехали, чтобы пошуметь и себя попиарить". "Есть простой способ - провести опрос, - сказал президент. - И меньшинство должно подчиниться большинству".

Путин заметил, что мнение и интересы меньшинства также должны быть учтены. По его словам, речь может идти о том, чтобы вместо прежних деревьев инвесторы обеспечили посадку новых в другом месте, а также создание нового сквера. "Нужно не перетягивать канат и не ругаться друг с другом, а сесть и договориться, - заявил он. - А городские власти, региональные власти должны заниматься именно этим - найти оптимальное для проживающих там людей решение".

Путин признался, что узнал об этой ситуации только в среду и был удивлен происходящим. "Как правило, люди просят, чтобы храм построили, а здесь кто-то возражает", - пояснил свою реакцию президент. "Храм должен объединять людей, а не разъединять, - добавил Путин. - С обеих сторон нужны шаги, чтобы решить этот вопрос в интересах всех людей, которые там реально проживают".

В Екатеринбурге с 13 мая проходят несанкционированные акции, связанные с выбором места строительства храма. Решение о строительстве собора не на историческом месте, а в сквере неподалеку, было принято в феврале 2019 года с учетом мнения жителей города и при соблюдении всех необходимых процедур. Собор святой Екатерины планируют построить к 2023 году, когда Екатеринбург будет отмечать 300-летие.