ЕСПЧ вынес решение по делу Гаяне Тадевосян против Армении

Европейский суд по правам человека вынес решение по делу Гаяне Тадевосян против Армении и обязал Армению выплатить Тадевосян 133,958 тысячи евро, 2000 евро в качестве морального ущерба и 3000 евро на судебные издержки. Как сообщает Арменпресс, суд постановил, что имело место нарушения 1 –ой статьи Протокола 1, а именно право на защиту собственности.