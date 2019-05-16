ЕСПЧ вынес решение по делу Гаяне Тадевосян против Армении
Европейский суд по правам человека вынес решение по делу Гаяне Тадевосян против Армении и обязал Армению выплатить Тадевосян 133,958 тысячи евро, 2000 евро в качестве морального ущерба и 3000 евро на судебные издержки. Как сообщает Арменпресс, суд постановил, что имело место нарушения 1 –ой статьи Протокола 1, а именно право на защиту собственности.
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